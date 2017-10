Native American and Indigenous Studies Nürnberg

Nürnberg : cherokee center |

Native American and Indigenous Studies in Nuremberg

Sabine Sunturtle Woman - Organizer & Translator
mobile 0043 699 18088 333
email sabine@hal-lo.at
website www.hal-lo.at
website hassuny www.hassunybodyworkcherokee.jimdo.com
website tour 2016 Henry www.henryredcloudtourplan.jimdo.com
website non profit www.nativeamericanacademy.com
NEW websiteNative academy www.nativehealing.jimdo.com





