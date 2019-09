AMORC Pyramidenfest

Nottuln : Hotel Steverburg |

Die ersten kühlen Nächte kündigen den Herbst an. Wie jedes Jahr um diese Zeit feiern die

Rosenkreuzer das Erbauen der “geistigen” Pyramide, u.a. Symbol der Bewusstseinsentwicklung.

Wir gedenken jener, die vor uns an der Pyramide gebaut haben und derer, die das Werk heute fortsetzten - in der Erkenntnis, dass auch wir Baumeister sind, je mehr wir uns „erinnern“ und „selbstbewusst“ die in uns und durch uns wirkenden aufbauenden Kräfte nut-zen.

Wer uns kennt, weiß dass wir uns so gut wie nie treffen, ohne dass wir Rituale, Zeremonien oder Übungen durchführen. So werden wir auch diesmal gemeinsam die Pyramidenfeier mit einer Zeremonie gestalten. Dazu bitten wir Sie, einen handlichen Stein mitzubringen. Die Pfade sind zum Teil etwas unwegsam, bei Regenwetter kann es an einigen Stellen etwas matschig werden. Tragen Sie daher wetterfeste Kleidung mit gutem Schuhwerk. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, ggf. Regenschirm mitnehmen.

Wir wollen in der Natur feiern und laden Sie dazu herzlich ein!



Treffpunkt: bitte nähere Angaben und Einladung unter amorc@friedensreiterkapitel.de anfordern!

Anschließend gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

Eintritt frei!