Hof- und Garagenflohmarkt in Rössing

Nordstemmen : Rössing |

In jedem Haushalt finden sich nützliche, skurrile und manchmal auch wertvolle Dinge, die jedoch nicht mehr benötigt werden. Andere Menschen hingegen suchen oft vergeblich nach derartigen Einzelstücken. Aus diesem Grund organisiert die Bürgerstiftung Rössing am 16. Juni wieder einen Hof- und Garagenflohmarkt für alle Rössinger Bürgerinnen und Bürger.



An rund 40 Ständen bieten die Rössinger im gesamten Dorf ihre Schätze an. Die Standgebühr verwendet die Bürgerstiftung zur Finanzierung ihrer gemeinnützigen Projekt.



Ein Ortsplan liegt an den einzelnen Ständen und in den örtlichen Geschäften aus.