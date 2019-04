Rotmilan, ein ganz besonderer Gast ist bei uns eingezogen

Ein ganz besonderer Gast hat sich in den höchsten Baumwipfeln ein Nest gebaut, den geeigneten Partner angelockt - und brütet.Rein zufällig sind mir diese Schönheiten vor die Linse geflogen. Vom Lockruf bis hin zur Paarung und dem Einzug im schon vorab gebauten Nest vom trauten Paar, das alles habe ich aus einem Versteck im Unterholz beobachtet.Rotmilan, er sucht bewaldete Inseln inmitten der Vielfalt von Acker und Wiesen. Sehr hoher Baumbestand in ruhiger Lage mit dem freien Blick hinaus in die Landschaft, das sind all seine Wünsche für eine erfolgreiche Familienplanung.Das faszinierende, schwebende Kreisen der Könige der Lüfte fesseln den Blick des Wanderers . . . ja so war das.. . . und jetzt wird etwa 30 Tage lang gebrütet . . . viel Glück und Erfolg . . .