Oettingen - wer flaniert mit mir durch Oettingen?

Seit Ende Januar schreibe ich meine Notizen auf – seit dieser Zeit tut sich tatsächlich immer wieder Interessantes und zwischendurch auch Neues.– ordentlich wird über und auf den Oettinger Dächern geklappert, jubiliert und auch mal gestritten. Die Thermik scheint milder, die Glücksbringer kehren heim.17 Storchennester gab es 2017, das 18. Nest – auf der „Commerzbank“ - hat nicht bis zum Herbst durchgehalten. Auch heuer möchte dieser Glücksbringer seine Arbeit wieder aufnehmen. So einfach ist es dort oben für ihn und seine Partnerin wohl nicht. ABER dem wird jetzt geholfen, denn in den nächsten Tagen wird dort eine Nisthilfe installiert.. . . und hier noch zur Info Bilder von heute, den 28. März 2018: Auf der „Commerzbank“ mit seinen vergeblichen Bauversuchen, es ist der Storch vom letzten Jahr– auch steht schon eine Gefährtin in seiner Nähe– ab und zu auch neben ihm.Und der da so eifrig Baumaterial im Hofgarten sammelt, der gehört auf das Strommastnest im Hofgarten:m. /w. Somit sind alle Nester vom letzten Jahr wieder besetzt – d.h. VHS Nr.1, der männliche Schlingel hat eine neue Gefährtin und hockt mit ihr im Nest Nr. 2 auf der VHS mit fertig gebautem Brutzimmer. Nest Nr. 1, die Dame fehlt noch.Ja und letztendlich gibt es ein neues Paar auf dem Kamin in der Georg Friedrich Steinmeyer Straße Nr. 5.Und noch etwas: Prinz. Bau Nest Nr. 2 liegt seit heute das erste Ei – auch im Nest Schloßstrasse Nr. 2 . . .