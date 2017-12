Fröhliche Weihnacht überall . . .

Weihnachten, das Fest der Liebe, der Freude und auch der Erinnerung. Ja und das ist mein Stichwort:an all die schönen Ausflüge im Frühling, Sommer, Herbst und jetzt im Winter.Das, es bietet eine Fülle von interessanten, lehr - und abwechslungsreichen Zielen. Hier findest du Oasen der Entspannung inmitten geschichtsträchtigerDas Ries, die herrliche Landschaft mit ihren Tälern und Höhen, mit ihren Burgen und Schlössern, Bächen und Flüssen, ihren vielen Wanderwegen und Pilgerpfaden. Viel, sehr viel habe ich hier geschrieben, gebloggt und erzählt.Heute möchte ich dir und auch dir, euch allenwünschen. Kommt gut hinüber in dasAls „Schlusswort“ noch Winter-Weihnachtsbilder . . . ihr kennt mich ja, FOTOGRAFIEREN – das ist meine Lieblingsbeschäftigung.Dieser natürliche Mantel welcher Nördlingen geheimnisvoll umgibt . . . Bilder im winterlichen Flair in, um und über Nördlingen.Was ich damit sagen möchte? Auch im Winter macht ein Ausflug nachsehr viel Freude.– und bis bald . . .