Dampfsaisoneröffnung an den Ostertagen in Nördlingen

Nördlingen : Bayerisches Eisenbahnmuseum |

(HGr)Während der Dampfsaisoneröffnung herrscht in Nördlingen wieder Eisenbahnatmosphäre pur, denn den Besuchern wird während dieser Veranstaltung folgendes Programm geboten:Am Ostersonntag, 17. April 2022 und Ostermontag, 18. April 2022 werden in diesem Jahr zum ersten Mal die Dampfzüge als Donau-Ries-Express des Vereins Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. zwischen Nördlingen und Donauwörth unterwegs sein und werden voraussichtlich von der 1936 gebauten Dampflokomotive 001 180-9 gezogen. Der Donau-Ries-Express wird dabei die Riesbahn im Abschnitt Nördlingen – Donauwörth, dieser wurde am 15. Mai 1849 eröffnet und ist Bestandteil der Ludwig-Süd-Nord-Bahn von Lindau nach Hof, befahren und startet vom Nördlinger Bahnhof aus.Die Dampfzüge fahren nach folgendem Fahrplan:Nördlingen ab 9.40 Uhr, 15.35 Uhr;Harburg ab 10 Uhr, 16 Uhr;Donauwörth an 10.18 Uhr, 16.10 Uhr.Donauwörth ab 10.49 Uhr, 16.35 Uhr;Harburg ab 11.06 Uhr, 16.57 Uhr;Nördlingen an 11.23 Uhr, 17.20 Uhr.Fahrkarten für die Pendelzüge sind am jeweiligen Fahrtag beim Schaffner erhältlich.Für Radfahrer, Wanderer und Urlauber werden Fahrräder, Kinderwagen, etc. kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen.Die eingesetzten historischen Wagen sind nicht barrierefrei.Coronabedingt ist bei einem Museumsbesuch bzw. Fahrt mit einem historischen Reisezug Folgendes einzuhaltenParkhinweisWeitere Informationen zu den Veranstaltungen unter:Bayerisches EisenbahnmuseumAm Hohen Weg 6a, 86720 Nördlingen, Info-Tel. 09081 / 24309E-Mail: info@bayerisches-eisenbahnmuseum.deInternet: www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de