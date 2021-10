Berlin für Buchbloggerinnen und Büchersammler

Die 55 schönsten Orte für Bücherfreunde in Berlin und Umgebung stellt der neue Reiseführer-Fotoband Berlin erlesen! Eine literarische Schatzsuche vor. Das Buch von Autor und Fotograf Bernhard Hampp ist im Gmeiner Verlag erschienen - ebenso wie die anderen Bücher der Reihe für Bibliophile, Büchersammler, Buchblogger und Buchdetektive: Bayern erlesen!, Hessen erlesen!, Schwaben erlesen! und Baden erlesen!

Prächtige Bibliotheken in Berlin und Brandenburg, aber auch versteckte Bücherschatzkammern, unterirdische Antiquariats-Katakomben, Bücherflohmärkte, Buchauktionshäuser, schicke Buchläden, dazu Literaturmuseen und Schauplätzen berühmter Romane. Die fotografierte Reise macht Bücherverrückten maximal Spaß und gibt viele praktische Tipps zum Büchersammeln.Bernhard Hampp, geboren in Eichstätt, wohnt in Nördlingen und ist Journalist, Kräuterpädagoge und Reisebuchautor. Er arbeitet als Wirtschaftsredakteur für die Schwäbische Post, Gmünder Tagespost und Wirtschaft Regional in Aalen. Er war unter anderem Redaktionsleiter einer Berliner PR-Agentur und Zeitungsredakteur in Spanien. Neben mehreren Romanen und Theaterstücken, verfasste er Bücher-Reiseführer durch Baden-Württemberg und Bayern.