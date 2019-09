Ab Dienstag gibt's Karten für Musical SOxellSO

Nördlingen : Stadtsaal "Klösterle" Beim Klösterle 1 |

Dramatisches Ensemble Nördlingen singt und spielt die wahre Geschichte von der Sau-

Aufführungen im Stadtsaal Klösterle - Karten ab Dienstag, 17. September, erhältlich









Eine Sau reibt sich eines Nachts im Jahre 1440 am offenen Torbalken des Stadttors. So beginnt die legendäre Nördlinger Story um den Ausruf "So G'sell so" und die glückliche Rettung der Stadt vor einem feindlichen Angriff. Doch was hat sich in jener Nacht wirklich zugetragen? Das erzählt das Dramatische Ensemble (DE) Nördlingen in seinem neuen Musical SOxellSO, einer Liebesgeschichte voll Dramatik, Spannung, Humor und Magie: SOxellSO ist eine aufwendige, hundertprozentige Eigenproduktion im Jubiläumsjahr: Das DE wird 30 Jahre alt!Stückautorin Clarissa Hopfensitz führt die Regie über das rund 30-köpfige Ensemble. Marcus Prügel hat die Musik für das Musical, das von der Marke Donauries unterstützt wird, eigens komponiert und für ein Live-Orchester arrangiert.Für die Co-Regie zeichnet Michael Eßmann verantwortlich, für die Regieassistenz Frederike Gassmann. Das Bühnenbild hat erstmals der Nördlinger Künstler Wolfgang Balzer gestaltet. Den Bühnenbau verantworten Christian Schneid und Xaver Neureiter, die Kostüme Inge und Arabella Rödel.In den Hauptrollen sind Barbara Mayr, Oliver Böckh, Mareike Tegeler und Uli Bühler sowie Bettina Greno, Georg Deffner, Laura Schwetz, Gerhard Munk, Alexander Güntert und viele weitere zu erleben.Aufführungen sind am Freitag, 15. und Samstag, 16. November jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr, am Freitag 22. und Samstag 23. November jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr.Karten gibt's ab Dienstag, 17. September, in der Tourist-Information Nördlingen sowie unter der Internetadresse www.dramatisches-ensemble.de