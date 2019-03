Oettingen am 09. März 2019

Und trotzdem, in der Welt der Störche rührt sich immer etwas, auch an so einem stürmischen, verregneten Frühlingstag.Sie schwirren von Nest zu Nest, besuchen neugierig den Nachbarn, suchen nach Baumaterial – und „jodeln“ fröhlich über die Dächer in den Äther, hinaus in die Weite des Himmels.Ja und was tut sich da auf dem Strommast in der Ziegelgasse? Abwarten – noch sieht es nur mal nach einem Versuch aus. In den nächsten Tagen sieht man mehr.