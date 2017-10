Schwanger: Kylie Jenner plant riesen Überraschung für ihr Baby

Kylie jenner hat Großes vor. Mit einem genialen Plan möchte sie jetzt offiziell ihre Schwangerschaft bestätigen und an die Öffentlichkeit gehen.

Kylie Jenner verkündet Neuigkeiten

Momentan scheint ein echter Baby-Boom bei den Kardashians ausgebrochen zu sein. Kim Kardashian erwartet ihr drittes Kind und auch Kourtney soll schwanger sein. Doch für die größte Überraschung sorgte Kylie Jenner . Dass sie schwanger ist, damit hatte so schnell keiner gerechnet. Die Unternehmerin, die mit ihren Lipsticks und vollen Lippen auf Instagram, Snapchat und Twitter ihre Fans unterhält, soll ein Kind von Travis Scott erwarten. Damit würde die jüngere Schwester von Kendall Jenner bald Mutter werden. Mit diesen News möchte sie jetzt auch an die Öffentlichkeit gehen. Dafür hat sich der “Keeping up with the Kardashians” Star etwas Großes einfallen lassen.Bei den KUWTK-Stars muss alles immer ein wenig spektakulärer sein. Deswegen hat sich Mutter Kris Jenner nun etwas Brillantes einfallen lassen. Angeblich soll Kylie Jenner ihre Schwangerschaft auf den diesjährigen Weihnachtskarten offiziell mit einem Foto bestätigen (Quelle: capitalxtra.com ). Damit ist ihr die Aufmerksamkeit auf jeden Fall sicher. Es wäre das erste Kind mit Freund Travis. Finanziell dürfte sie ein Kind locker stemmen können, da sie mit ihrem Shop ein unfassbares Vermögen erarbeitet hat. Im Vergleich zu früher hat Kylie sich ziemlich weiterentwickelt. Im jungen Alter von 20 ist sie eine clevere Unternehmerin und hat es geschafft, mit ihrem Look zur Marke zu werden.