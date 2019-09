Mahltag in der Wassermühle Laderholz am 22.09.2019

Wer sich selbst einen Eindruck davon verschaffen möchte, der ist willkommen, die Laderholzer Wassermühle im Mahlbetrieb zu besichtigen. Die letzte Gelegenheit in diesem Jahr bietet sich dazu am Sonntag, 22. September, ab 11 Uhr an der Mühle, An der Alpe 2. Die Müller produzieren neben Weizenmehl auch wieder das beliebte Dinkelmehl. Kinder können im Handbetrieb selbst ausprobieren, wie Mahlsteine funktionieren.Der Verein Wassermühle Laderholz bietet dazu Kaltgetränke und Gegrilltes sowie Kaffee und Blechkuchen an. Außerdem wird es hausgemachte, vegane Kürbissuppe geben, dazu ist Weißwein im Ausschank. Und die besondere Stimmung an dem schmucken Bauwerk gibt es gratis dazu.