Rumba voller Emotion tanzen

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

...das verspricht der Workshop mit Christian Fahn unserem Turniertrainer im Tanzsport-Zentrum Augsburg. Aber, nicht nur die Turniertänzer können das, Christian unterrichtet wie im Fernsehen die Profis bei Let`s Dance - jeder kann mit ein bisschen Technik emotional und ausdrucksstark tanzen. So wie die Promis das lernen können, so kann das jeder, der Spaß am Tanzen hat, lernen. Also kommt vorbei und fühlt Euch, wie ein Promi bei Let`s Dance. Unsere Jury ist der große Spiegel im Tanzsaal, da könnt Ihr Euch dann 10 Punkte geben.