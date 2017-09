Winfried Frey: "Endlich Frey!" - Das erste Solokabarett des gefragten bayerischen Volksschauspielers

Neusäß : Stadthalle |

Winfried Frey, den bayerischen Allrounder, kennt man primär aus TV´-Serien, als Polizist Kneidel bei „München 7“, Waldarbeiter Binder im „Forsthaus Falkenau“, gewiefter Bauamtsleiter Gänslmayr beim „Kaiser von Schexing“ oder Elektriker Denzinger aus „Dahoam Is Dahoam“. Hauptrollen spielte er in über 50 TV- Sendungen des Komödienstadels, Chiemgauer Volkstheaters, Peter Steiners Theaterstadels oder Zum Stanglwirt, aber auch in diversen „Tatorot“-Krimis, in SOKO 5113/Kitzbühel, die Rosenheim-Cops, Hubert & Staller, Kommissarin Lucas, und vielem mehr.



Seit den 90ern ist er mit der Musikkabarettgruppe „Boarisch Dynamit“ unterwegs und 2008/09 beeindruckte er am Nockherberg als Erwin Huber. 2009/10 produzierte der BR die beliebte Musiksendereihe "Freyfahrt" mit Winfried Frey als kabarettistischem Reiseführer.

Nun erobert Winfried Frey mit dem ersten Solo „Endlich Frey!“ bayerische Kabarettbühnen:



Mitte 40, Familienvater, glücklicher Noch-Ehemann, kämpft Winfried Frey gegen die Tücken des Alltags an. Kinder groß, Hund tot, und die Ehefrau dreht klimakteriumsbedingt am Rad.



Ist jetzt die Lebensphase dran, in der man sich endlich nicht mehr alles gefallen lassen muss? Braucht es einen Waschbrettbauch? Diät oder nicht Diät? Benötigt man zum S-Bahnfahren die Hochschulreife? Was machen, wenn sich der Nachbar in alles einmischt? Wer reitet den Amtsschimmel?



Geht das Leben jetzt erst richtig los? Fühlt Man(n) sich Endlich Frey? Überzeugen Sie sich selbst, schmunzeln, lachen Sie nicht nur innerlich mit, wenn Ihnen manches bekannt vorkommt, das Sie nur noch nicht auszusprechen wagten.