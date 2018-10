"Weihnachtszauber" mit Märchen, Musik und Tanz – Weihnachtskonzert für Jung und Alt

Neusäß : Stadthalle |

Das Weihnachtsmärchen für Jung und Alt, für die gesamte Familie dachte sich Marina Igelspacher aus, die selbst schon mehrfach als Sängerin und Darstellerin auf der Bühne in Neusäß stand, auch als Chorleiterin. Nun liegt die Gesamt-leitung des Projekts in ihren Händen.



Was passiert, wenn sich das Christkind kurz vor der Besche-rung ernsthaft verletzt? Werden die Märchenbewohner es schaffen, das Weihnachtsfest zu retten? Die gesamte Märchenwelt hilft zusammen, Frau Holle, Schneewittchen, sogar die Wichtel arbeiten mit. Rumpelstilzchen und das Sterntalermädchen basteln mit gewitzten Ideen an der ausgefallene Beleuchtung. Mehr darüber, wie die Bewohner der Märchenwelt anstelle des verletzten Christkinds das Weihnachtsfest organisieren, kann man am 2. Dezember in der Stadthalle erfahren.



Althergebrachte deutsche Weihnachtsweisen, aber auch Melodien von Rolf Zuckowski erklingen vom JuKi-Chor von St. Ägidius unter der Leitung von Petra Igelspacher und Ursula Würffel, den Young-Stage-Kids und Classic Voices unter der Leitung von Elisabeth Haumann und Dagmar Franz-Abbott. Profimusiker unter Leitung von Uli Hierdeis übernehmen den instrumentellen Part.



Die Eleven des Studios Tingreen Jagob tragen spritzige Balletteinlagen in märchenhaften Kostümen bei.



Über 60 Akteure im Alter zwischen drei und 23 Jahren tragen zum Zauber dieser Weihnachtsgeschichte bei. Erster Bürgermeister Richard Greiner, der vom Weihnachtskonzert 2017 in St. Ägidius beeindruckt war, freut sich nun zusammen mit den Goldenen Hochzeitspaaren auf den ebenso fröhlichen wie berührenden Auftritt des Ensembles in der Stadthalle Neusäß.