„Peter und der Wolf“ - das Projekt im Haus der Musik

Neusäß : Stadthalle |

Das Gemeinschaftsprojekt vom Jugendkulturhaus und Haus der Musik nimmt Formen an. Jeden Montag stehen gemeinsame Proben an, um Musik und Text aufeinander abzustimmen.



In circa drei Wochen ist es dann soweit. Die Beteiligten des Gemeinschaftsprojektes präsentieren sich im Rahmen des Herbstkonzertes der Stadtkapelle Neusäß. Am 19.11.2017, um 15:30 Uhr beginnt die Vorstellung „Peter und der Wolf“ in der Stadthalle Neusäß.



Für alle, die noch eine Karte für das begehrte Stück erwerben möchten, können dies im Online-Portal des KinderKulturKalenders tun. Für das komplette Herbstkonzert gibt es Karten von der Stadt Neusäß.



Wolfgang Weber: Kammerorchester

Peter Weber: Stadtkapelle

Markus Bzduch: Stereoton

Die Vereine und natürlich die Musiker