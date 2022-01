Nach der Realschule aufs Gymnasium: Online-Infoabend zur Einführungsklasse am Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß

Einen Online-Informationsabend für alle Schülerinnen und Schüler, die nach dem Abschluss der Realschule, der Mittelschule oder einer Wirtschaftsschule aufs Gymnasium wechseln wollen, veranstaltet das Justus-von-Liebig-Gymnasium am Montag, 17. Januar 2022, um 19 Uhr. Der Zugang erfolgt über die Homepage der Schule Mit der mittleren Reife in der Tasche und einem pädagogischen Gutachten, das die uneingeschränkte Eignung für das Gymnasium bestätigt, ist der Eintritt in eine Einführungsklasse möglich. In dieser werden die Schüler auf die gymnasiale Oberstufe vorbereitet.Am Informationsabend wird die Ausgestaltung der Stundentafel für die Einführungsklasse vorgestellt, über die Anmeldevoraussetzungen informiert (kein bestimmter Notenschnitt erforderlich; Gutachten notwendig) und das Verfahren der Anmeldung erläutert. Schülerinnen und Schüler, welche die letztjährige Einführungsklasse erfolgreich absolviert haben, werden von ihren Erfahrungen berichten, und es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.Eine Voranmeldung für die Einführungsklasse 2022/23 muss vom 21. bis 24. Februar 2022 am Justus-von-Liebig-Gymnasium erfolgen. Weitere Infos zur Einführungsklasse stehen auf der Homepage der Schule bereit.