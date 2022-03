Muttertagskonzert der Stadtkapelle Neusäß

Neusäß : Stadthalle |

Das ganze Leben ist geprägt von Übergängen. Aus den tristen Herbst- und Wintermonaten gehen die farbenfrohen Frühjahrsmonate hervor. Auch für die Stadtkapelle hat wieder ein Übergang stattgefunden: Unser Dirigentenpult wird nun von Manuel Gonzales „bespielt“.

Ganz neu ist ebenfalls der Termin am Muttertag. In erster Linie für alle Mütter, aber natürlich auch für die ganze Familie bietet die Stadtkapelle Neusäß erstmal ein spezielles Konzert an.

Freuen Sie sich auf ein farbenfrohes Konzert zum Auftakt der Maienzeit mit traditioneller Blasmusik, moderner Popmusik und vielen weiteren Musikstilen, die geschmeidig ineinander übergehen.



Alle Besucher des Herbstkonzerts der Stadtkapelle Ende November 2021, der letzten Veranstaltung in der Stadthalle Neusäß, bevor das Virus gnadenlos alles ausbremste, wissen, welch neuer Schwung und welche Begeisterung sich da von einer hochmotivierten Kapelle auf das begeisterte Publikum übertrug.



Man darf gespannt sein auf Manuel Gonzales, den neuen Dirigenten, der das sicher nochmals toppen wird. Überzeugen Sie sich selbst davon nach dem Motto: Alles neu macht der Mai…