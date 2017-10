Live-Konzerte im Stereoton - Zahl‘ so viel du willst

Neusäß : Jugendkulturhaus Stereoton |

Die Berliner Dark Rock Band KINGS OF GRAVITY kommt mit ihrer atmosphärischen Härte im Rahmen ihrer Tour am 21.10.2017 nach Neusäß ins Stereoton.



KOG eine perfekt austarierte Mischung aus Metal, Stoner, Blues und Dark Rock.

Mit dabei als Support sind die Metalcore Band Deny The Prophecy und Crossover Band Com'era aus Augsburg um den Abend zu komplettieren.



Einlass ist ab 19:00 Uhr. Die Konzerte starten um 20:00 Uhr.



Der Abend verläuft unter dem Motto: „Zahl so viel du willst“. Sowohl der Eintritt als auch die Getränke kosten deinen Preis.



Das Stereoton hat eine optimale Anbindung an die Öffentlichen Verkehrsmittel (Bus/ Zug: Bahnhof Neusäß). Die Veranstaltung ist ab 16 Jahren.