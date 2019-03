Neusäß : Kirche St. Thomas Morus |

"Lasst uns miteinander" - JuKi feiert Jesus. Der Jugend- und Kinderchor aus Neusäß zeigt am Sonntag, 24. März um 17 Uhr in St. Thomas Modus in Neusäß sein neues Programm.



Begleitet werden die Nachwuchs-Sänger von der Band "Pulled by Beat".

Eine ehemalige Schülerband mit tollen Musikern, die jetzt ihren eigenen Weg geht.



Der Eintritt ist frei - Spenden werden erbeten.



Kommt vorbei - der JuKi-Chor und Pulled by Beat freut sich auf euch!