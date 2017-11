Job-Info-Börse Neusäß 2018

Neusäß : Jugendkulturhaus Stereoton |

Am 23.02.18 findet die in Neusäß gut etablierte Job-Info-Börse statt. Wie in den vergangenen Jahren stellen in erster Linie Neusässer Firmen ihren Betrieb und Ausbildungsmöglichkeiten vor. Viele der teilnehmenden Unternehmen bieten auch Praktika-Möglichkeiten an, die ein erster Schritt Richtung Berufsleben sein können.

Zusätzlich bietet die Job-Info-Börse 2018 den Besucher_innen die Möglichkeit, sich Informationen zu verschiedenen Weiterbildungen und zur allgemeinen Berufswahl einzuholen. Für Studieninteressierte hat sich die Studienberaterin der Universität Augsburg bereit erklärt, einen Einblick zu gewähren.

Alle Jugendliche auf Ausbildungsplatz- oder Praktika-Suche (auch ohne Begleitung ihrer Lehrer), sowie deren Eltern sind herzlich eingeladen die Job-Info-Börse zu besuchen.

Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner eröffnet die Veranstaltung.



Auch auf der Job-Info-Börse 2018 kann man wieder Bewerbungsfotos machen lassen. Die Fotos können auf einen USB-Stick gespeichert werden (entweder selbst mitbringen oder für 4€ vor Ort kaufen). Diese eignen sich gut für Online-Bewerbungen. Wer gerne ein Foto ausgedruckt haben möchte, kann dies bei Top Foto aus Steppach im Anschluss an die Börse machen lassen. Die Kosten übernimmt das STEREOTON.

Wichtig: An ein passendes Outfit denken.

Es findet auch dieses Jahr wieder ein Rahmenprogramm statt. In Vorträgen und Workshops erhalten die Besucher_innen wertvolle Tipps und Tricks rund um Berufswahl, Bewerbung und Ausbildung.



„Wichtig ist uns, das persönliche Ambiente zu bewahren. Wir möchten den Jugendlichen die Möglichkeit geben, in direkten Austausch mit den Firmen zu treten. Uns ist bewusst, dass wir keine Konkurrenz zu den großen Job-Börsen in Augsburg sind. Wir sehen uns eher als Ergänzung. Durch das persönliche Gespräch kann man sich ein Bild von verschiedenen Berufen machen und auch wertvolle (Erst-)Kontakte zu Ausbildungsbetrieben herstellen“, das Team des Jugendkulturhauses STEREOTON, das die Job-Info-Börse organisiert – Markus Bzduch, Lisa-Marie Lemcke und Daniela Rahmeier.



Informationen zu den Betrieben, Ausbildungsberufen und dem Rahmenprogramm sind in extra gefertigten Broschüren ersichtlich. Diese Broschüren können ab Anfang nächsten Jahres im Stereoton, dem Neusässer Rathaus und im Neusässer Einzelhandel abgeholt werden. Außerdem finden Sie sämtliche Informationen unter www.jobinfobörse.de.