Die Sing- und Musikschule Neusäß lädt zu ihren Jahreskonzerten am Sonntag, 21.05., in die Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, ein.



Am Vormittag spielen die jungen Musikerinnen und Musiker bei einer Matinée um 11.00 Uhr. Es treten die Kinder der Früherziehungsgruppen, die Chorkinder, Flötengruppen sowie die Gitarren- und Klavierkinder auf.



Das Jahreskonzert mit Solisten und Ensembles startet um 15.00 Uhr. Zu hören gibt es eine musikalische Bandbreite von Klassik über Jazz bis hin zu Rock und Pop.