"Fundamentalismus" - kostenloser Vortrag

Neusäß : Altes Rathaus |

"Fundamentalismus" scheint ein aktuelleres Problem denn je, doch immer erscheint er als

ein Problem der "Anderen" - doch das ist er nicht (nur)! Was sich hinter dem Begriff des

Fundamentalismus verbirgt und warum er direkt hinter der nächsten Ecke lauert, wird Dr. Andreas Matena in Vortrag und Gespräch mit den Teilnehmenden erörtern.



Freitag, 15.03.2019 um 19.00 Uhr im ehemaligen Rathaus, Bgm.-Kaifer-Straße 10 in Neusäß



Der Vortrag findet im Rahmen von "Campus on Tour", einer Veranstaltungsreihe der vhs Neusäß in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg statt.