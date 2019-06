Summer Sound im Stereoton

Neusäß : Im Hof des STEREOTONs |

„Summer Sound“ heißt es am 19.Juli 2019 in Neusäß. Aus dem Jugendbeirat Neusäß hat sich ein Arbeitskreis herausgebildet, der nun seit mehreren Wochen eine Sommer-Party in Neusäß plant. Mit dabei sind Vertreter aus dem Jugendbeirat und Neusäßer-Vereinen, aber auch interessierte Jugendliche aus der Umgebung. In ehrenamtlicher Arbeit bemühen sie sich eine Party von Jugendlichen für Jugendliche in Neusäß zu realisieren. „ Ich freue mich immer, wenn Jugendliche miteinander etwas schaffen und Neusäß als Ort für die Jugend nutzen“ So Markus Bzduch, der als Geschäftsführer des Jugendbeirates im Namen der Stadt Neusäß die Verantwortung trägt.



Die Veranstaltung findet auf der Freifläche des Stereotons in Neusäß statt, bei schlechtem Wetter wird die Party in die Veranstaltungsräumlichkeiten nach innen verlegt. Einlass ist ab 19 Uhr und ab 16 Jahren. Die Tickets kosten 5 Euro, beinhalten ein Freigetränk und sind an folgenden VVK-Stellen zu bekommen: Sülo’s Kebap Neusäß, SMV Gymnasium Neusäß, Jugendkulturhaus Stereoton Neusäß, Jugendbeirat Neusäß und bei allen Mitgliedern des Arbeitskreises. Achtung! Die Anzahl der Tickets ist limitiert. Ob es eine Abendkasse geben wird, ist vom Vorverkauf abhängig.



Auf der Party erwarten euch DJ-Short (Peaches, Ostwerk, …), ein mit Licht- u. Tontechnik ausgestatteter Dancefloor, eine Poolarea, Pizza, Bars, u.v.m.. Von 19:07-20:19 gibt es eine Happy-Hour und Wasser ist den ganzen Abend for free.



Wir freuen uns auf Euer kommen und mit euch am 19.Juli in der Daimlerstr. 3a in Neusäß zu feiern.