Neusäß : Stadthalle |

Die Job-Info-Börse Neusäß findet jetzt zu einem neuen Termin am 08.04.22 statt.

Die seit über 20 Jahren bestehende Job-Info-Börse, die vom Jugendkulturhaus Stereoton, geplant wird und in der Stadthalle Neusäß ihren Platz hat, sollte ursprünglich dieses Jahr wieder in Präsenz am 21.01.22 stattfinden.



Markus Bzduch, Leiter des Jugendkulturhauses und Organisator der Job-Info-Börse, freut sich sehr, dass sich Firmen und Jugendliche wieder persönlich austauschen können.

„Der Bedarf, Lehrstellen zu besetzen und Praktika zu machen, ist sehr hoch, da Firmen und Schüler durch die Pandemie im Vorjahr deutlich weniger Möglichkeiten hatten, in Kontakt zu kommen.



Wegen des sehr kurzfristigen Termins und dem Umstand, dass sich manche Klassen in der Woche vor Ostern in der Praktikumswoche befinden, planen wir dieses Jahr eine kleinere Börse.



Das hat aber auch den Vorteil, dass wir mit den Corona-Regelungen weniger Probleme haben.“