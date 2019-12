Spitzenergebnisse der Auflageschützen in Neuburg

Alle Ergebnisse:

A. Mannschaftswertung





B. Ringwertung ( LG +LP )

C. Ringwertung ( LP )

D. Blattlwertung ( LG +LP )

E. Blattlwertung ( LP )

Hinweis:



Nach der Bekanntgabe der 65 Luftgewehr- und Luftpistolen-Ergebnisse belohnte Burgschützen-Vorstand Christian Zecha für seinen 3,1-Teiler Peter Römer, Thalfingen mit dem ersten Preis. Ebenfalls Preise erhielten Heribert Beck, Memmenhausen für den 19. Platz (Jahr des Treffens) und Alois Heider, Billenhausen für Platz 24 (Weihnachtsdatum). Platz 33 in der Blattl-Rangfolge verhalf schließlich Adolf Bader, Schießen ebenso zu einem Preis wie Christa Pröbstle, Ichenhausen für das beste LP-Damen-Blattl und Angelika Drexel, Memmenhausen für den Trostpreis.Peter Römer, Thalfingen erreichte bei der Ringwertung der Luftgewehrschützen den Spitzenwert von 318,2 Ringen. Mit 317,6 Ringen folgten Erich Zimmermann, Wittislingen sowie mit 316,8 Ringen Johann Rabhansl, Thalfingen.Bei der Pistolenwertung setzt sich mit 307,0 Ringen ebenfalls Peter Römer an die Spitze vor Alois Gilg, Jettingen mit 303,6 Ringen und Horst Jannetti, Breitenthal mit 302,8 Ringen.Mit 949,3 Ringen bei der Mannschaftswertung errangen die für Frauenriedhausen schießenden Schützen Peter Römer, Erich Zimmermann und Christine Ettrich Platz eins vor Johann Rabhansl, Franz Xaver, Scharl und Hermann Pfründer aus Wittislingen mit 945,2 Ringen. Mit fünf über ihrem Vorjahresergebnis liegenden 938,7 Ringen erreichten Rosemarie Rau, Manfred Bender und Bernhard Klaiber aus Bachhagel wiederum den dritten Platz.Mit einem 3,1-Teiler den besten Tiefschuss des Abends lieferte Peter Römer, Thalfingen. Dahinter folgte Helmut Pröbstle, Ichenhausen mit einem 7,2-Teiler und der Pistolenschütze Gregor Wenig, Jettingen mit einem 8,9-Teiler.- - - 318,2 Römer Peter- - - 317,6 Zimmermann Erich- - - 313,5 Ettrich Christine- - - 316,8 Rabhansl Johann- - - 315,5 Scharl Franz Xaver- - - 312,9 Pfründer Hermann- - - 314,5 Rau Rosemarie- - - 313,9 Sender Manfred- - - 310,3 Klaiber Bernhard- - - 316,7 Lerchner Helmut- - - 310,8 Heider Alois- - - 309,2 Heiligmann Karl- - - 312,8 Abold Horst- - - 309,3 Chlebnitschek Franz- - - 309,2 Fuhrmann Kurt- - - 308,0 Zecha Hedwig- - - 310,9 Bader Adolf- - - 309,2 Weithmann Josef- - - 309,2 Gabriel Dominik- - - 307,6 Zuchtriegel Konrad- - - 302,8 Gerstlauer Alfred- - - 314,8 Hefele Werner- - - 312,7 Scholz Hartmut- - - 301,8 Hefele Margaretha- - - 294,7 Scholz Marianne- - - 311,4 Scharff Franz- - - 308,7 Scharff Gitty- - - 307,0 Römer Peter (LP)- - - 310,8 Neußer Georg- - - 308,5 Mayer Rudolf- - - 306,3 Motz Leni- - - 312,7 Reitberger Johann- - - 307,0 Stammel Alois- - - 305,6 Wegner Josef- - - 308,4 Niederreiner Martin- - - 306,5 Beck Heribert- - - 301,5 Drexel Georg- - - 274,6 Drexel Angelika (LP)- - - 307,5 Probst Fritz- - - 305,6 Ruf Anton- - - 298,4 Ruf Ludwig- - - 315,7 Pröbstle Helmut- - - 299,1 Keck Tanja (LP)- - - 290,3 Pröbstle Christa- - - 283,9 Hanika Sabine- - - 309,0 Heiligmann Norbert- - - 301,2 Heiligmann Ingrid- - - 293,6 Heiligmann Karl (LP)- - - 310,0 Aufmuth August- - - 302,8 Janetti Horst (LP)- - - 285,8 Miller Eugen (LP)- - - 300,0 Blum Josef- - - 297,8 Knauer Leo- - - 290,7 Blum Roman1 . - - 318,2 Ringe : Römer Peter , Thalfingen2 . - - 317,6 Ringe : Zimmermann Erich , Wittislingen3 . - - 316,8 Ringe : Rabhansl Johann , Thalfingen4 . - - 316,7 Ringe : Lerchner Helmut , Billenhausen5 . - - 315,7 Ringe : Pröbstle Helmut , Ichenhausen6 . - - 315,5 Ringe : Scharl Franz Xaver , Thalfingen7 . - - 314,8 Ringe : Hertnagel Rolf , Kettershausen8 . - - 314,8 Ringe : Hefele Werner , Schwennenbach9 . - - 314,5 Ringe : Rau Rosemarie , Bachhagel10 . - - 313,9 Ringe : Bender Manfred , Bachhagel11 . - - 313,5 Ringe : Ettrich Christine , Wittislingen12 . - - 312,9 Ringe : Pfründer Hermann , Thalfingen13 . - - 312,8 Ringe : Abold Horst , Neuburg14 . - - 312,7 Ringe : Reitberger Johann , Ziemetshausen15 . - - 312,7 Ringe : Scholz Hartmut , Schwennenbach16 . - - 311,4 Ringe : Scharff Franz , Wittislingen17 . - - 311,4 Ringe : Raab Alois , Krumbach18 . - - 311,3 Ringe : Sadler Werner , Offingen19 . - - 310,9 Ringe : Bader Adolf , Schießen20 . - - 310,8 Ringe : Neußer Georg , Nornheim21 . - - 310,8 Ringe : Heider Alois , Billenhausen22 . - - 310,3 Ringe : Klaiber Bernhard , Bachhagel23 . - - 310,0 Ringe : Aufmuth August , Breitenthal24 . - - 309,6 Ringe : Hausner Siegfried , Offingen25 . - - 309,3 Ringe : Chlebnitschek Franz , Neuburg26 . - - 309,2 Ringe : Weithmann Josef , Schießen27 . - - 309,2 Ringe : Gabriel Dominik , Schießen28 . - - 309,2 Ringe : Fuhrmann Kurt , Neuburg29 . - - 309,2 Ringe : Heiligmann Karl , Billenhausen30 . - - 309,0 Ringe : Heiligmann Norbert , Billenhausen31 . - - 308,9 Ringe : Fauska Karl , Krumbach32 . - - 308,7 Ringe : Scharff Gitty , Wittislingen33 . - - 308,5 Ringe : Mayer Rudolf , Nornheim34 . - - 308,4 Ringe : Niederreiner Martin , Memmenhausen35 . - - 308,0 Ringe : Zecha Hedwig , Neuburg36 . - - 307,6 Ringe : Zuchtriegel Konrad , Schießen37 . - - 307,5 Ringe : Probst Fritz , Bleichen38 . - - 307,0 Ringe : Römer Peter (LP) , Thalfingen39 . - - 307,0 Ringe : Stammel Alois , Ziemetshausen40 . - - 306,5 Ringe : Beck Heribert , Memmenhausen41 . - - 306,3 Ringe : Motz Leni , Nornheim42 . - - 305,6 Ringe : Wegner Josef , Ziemetshausen43 . - - 305,6 Ringe : Ruf Anton , Bleichen44 . - - 305,2 Ringe : Handfest Georg , Aletshausen45 . - - 304,1 Ringe : Schneider Joachim , Balzhausen46 . - - 303,6 Ringe : Gilg Alois (LP) , Jettingen47 . - - 302,8 Ringe : Gerstlauer Alfred , Schießen48 . - - 302,8 Ringe : Janetti Horst (LP) , Breitenthal49 . - - 302,1 Ringe : Haugg Georg , Balzhausen50 . - - 302,1 Ringe : Hertnagel Rolf (LP) , Kettershausen51 . - - 301,8 Ringe : Hefele Margaretha , Schwennenbach52 . - 1 . - - 3,1 -Teiler : Römer Peter , Thalfingen2 . - - 7,2 -Teiler : Pröbstle Helmut , Ichenhausen3 . - - 8,9 -Teiler : Weng Gregor (LP) , Jettingen4 . - - 9,8 -Teiler : Scholz Hartmut , Schwennenbach5 . - - 11,0 -Teiler : Reitberger Johann , Ziemetshausen6 . - - 12,0 -Teiler : Raab Alois , Krumbach7 . - - 12,4 -Teiler : Niederreiner Martin , Memmenhausen8 . - - 12,9 -Teiler : Hertnagel Rolf (LP) , Kettershausen9 . - - 13,0 -Teiler : Neußer Georg , Nornheim10 . - - 13,0 -Teiler : Hausner Siegfried , Offingen11 . - - 13,2 -Teiler : Rau Rosemarie , Bachhagel12 . - - 13,7 -Teiler : Janetti Horst (LP) , Breitenthal13 . - - 13,8 -Teiler : Bender Manfred , Bachhagel14 . - - 14,6 -Teiler : Zimmermann Erich , Wittislingen15 . - - 293,6 Ringe : Heiligmann Karl (LP) , Billenhausen8 . - - 290,3 Ringe : Pröbstle Christa (LP) , Ichenhausen9 . - - 285,8 Ringe : Miller Eugen (LP) , Breitenthal10 . - - 283,9 Ringe : Hanika Sabine (LP) , Ichenhausen11 . - - 274,6 Ringe : Drexel Angelika (LP) , Memmenhausen1 . - - 3,1 -Teiler : Römer Peter , Thalfingen2 . - - 7,2 -Teiler : Pröbstle Helmut , Ichenhausen3 . - - 8,9 -Teiler : Weng Gregor (LP) , Jettingen4 . - - 9,8 -Teiler : Scholz Hartmut , Schwennenbach5 . - - 11,0 -Teiler : Reitberger Johann , Ziemetshausen6 . - - 12,0 -Teiler : Raab Alois , Krumbach7 . - - 12,4 -Teiler : Niederreiner Martin , Memmenhausen8 . - - 12,9 -Teiler : Hertnagel Rolf (LP) , Kettershausen9 . - - 13,0 -Teiler : Neußer Georg , Nornheim10 . - - 13,0 -Teiler : Hausner Siegfried , Offingen11 . - - 13,2 -Teiler : Rau Rosemarie , Bachhagel12 . - - 13,7 -Teiler : Janetti Horst (LP) , Breitenthal13 . - - 13,8 -Teiler : Bender Manfred , Bachhagel14 . - - 14,6 -Teiler : Zimmermann Erich , Wittislingen15 . - - 17,6 -Teiler : Gabriel Dominik , Schießen16 . - - 19,0 -Teiler : Heiligmann Norbert , Billenhausen17 . - - 20,1 -Teiler : Zecha Hedwig , Neuburg18 . - - 20,4 -Teiler : Klaiber Bernhard , Bachhagel19 . - - 20,9 -Teiler : Beck Heribert , Memmenhausen20 . - - 22,4 -Teiler : Rabhansl Johann , Thalfingen21 . - - 25,5 -Teiler : Hefele Werner , Schwennenbach22 . - - 26,3 -Teiler : Heiligmann Karl , Billenhausen23 . - - 26,5 -Teiler : Scharl Franz Xaver , Thalfingen24 . - - 28,9 -Teiler : Heider Alois , Billenhausen25 . - - 29,3 -Teiler : Handfest Georg , Aletshausen26 . - - 29,3 -Teiler : Lerchner Helmut , Billenhausen27 . - - 29,4 -Teiler : Mayer Rudolf , Nornheim28 . - - 29,7 -Teiler : Stammel Alois , Ziemetshausen29 . - - 30,2 -Teiler : Aufmuth August , Breitenthal30 . - - 30,7 -Teiler : Scharff Gitty , Wittislingen31 . - - 30,9 -Teiler : Fuhrmann Kurt , Neuburg32 . - - 32,9 -Teiler : Probst Fritz , Bleichen33 . - - 33,2 -Teiler : Bader Adolf , Schießen34 . - - 34,0 -Teiler : Römer Peter (LP) , Thalfingen35 . - - 34,3 -Teiler : Knauer Leo , Tiefenbach36 . - - 34,4 -Teiler : Motz Leni , Nornheim37 . - - 37,1 -Teiler : Fauska Karl , Krumbach38 . - - 38,4 -Teiler : Pröbstle Christa (LP) , Ichenhausen39 . - - 39,2 -Teiler : Sadler Werner , Offingen40 . - - 39,3 -Teiler : Blum Roman , Tiefenbach41 . - - 39,5 -Teiler : Weithmann Josef , Schießen42 . - - 40,2 -Teiler : Haugg Georg , Balzhausen43 . - - 41,6 -Teiler : Schneider Joachim , Balzhausen44 . - - 41,6 -Teiler : Miller Eugen (LP) , Breitenthal45 . - - 42,1 -Teiler : Blum Josef , Tiefenbach46 . - - 42,9 -Teiler : Ettrich Christine , Wittislingen47 . - - 43,2 -Teiler : Abold Horst , Neuburg48 . - - 43,4 -Teiler : Hanika Sabine (LP) , Ichenhausen49 . - - 44,2 -Teiler : Drexel Georg , Memmenhausen50 . - - 45,8 -Teiler : Ruf Anton , Bleichen51 . - - 45,9 -Teiler : Scharff Franz , Wittislingen52 . - - 46,7 -Teiler : Keck Tanja (LP) , Ichenhausen53 . - - 47,9 -Teiler : Pfründer Hermann , Thalfingen54 . - - 50,9 -Teiler : Hertnagel Rolf (LP) , Kettershausen55 . - - 51,6 -Teiler : Scholz Marianne , Schwennenbach56 . - - 52,1 -Teiler : Hefele Margaretha , Schwennenbach57 . - - 53,3 -Teiler : Gerstlauer Alfred , Schießen58 . - - 53,5 -Teiler : Gilg Alois (LP) , Jettingen59 . - - 55,6 -Teiler : Ruf Ludwig , Bleichen60 . - - 56,1 -Teiler : Heiligmann Ingrid , Billenhausen61 . - - 59,5 -Teiler : Wegner Josef , Ziemetshausen62 . - - 60,0 -Teiler : Heiligmann Karl (LP) , Billenhausen63 . - - 62,8 -Teiler : Chlebnitschek Franz , Neuburg64 . - - 63,7 -Teiler : Zuchtriegel Konrad , Schießen65 . - - 80,0 -Teiler : Drexel Angelika (LP) , Memmenhausen3 . - - 8,9 -Teiler : Weng Gregor (LP) , Jettingen8 . - - 12,9 -Teiler : Hertnagel Rolf (LP) , Kettershausen12 . - - 13,7 -Teiler : Janetti Horst (LP) , Breitenthal34 . - - 34,0 -Teiler : Römer Peter (LP) , Thalfingen38 . - - 38,4 -Teiler : Pröbstle Christa (LP) , Ichenhausen44 . - - 41,6 -Teiler : Miller Eugen (LP) , Breitenthal48 . - - 43,4 -Teiler : Hanika Sabine (LP) , Ichenhausen54 . - - 50,9 -Teiler : Hertnagel Rolf (LP) , Kettershausen58 . - - 53,5 -Teiler : Gilg Alois (LP) , Jettingen62 . - - 60,0 -Teiler : Heiligmann Karl (LP) , Billenhausen65 . - - 80,0 -Teiler : Drexel Angelika (LP) , MemmenhausenDas nächste Treffen der Seniorenschützen ist am14 . Januar 2020 im Schützenheim in Thannhausen, Badstraße 9 ab 17:00 Uhr