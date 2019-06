American Football: Wir nehmen jeden (so wie er ist)

Neu-Ulm : Spartans Football Arena |

Bist DU vielleicht so der Big Boy? Und groß und gewichtig (für dein Alter)? Willkommen! 14, 15, 16, 17, 18 Jahre alt und Lust, da mitzumischen? Willst Du Deine Statur in einem Team der Spartans effektvoll in die Waagschale werfen? Willkommen!

Hier die Trainingszeiten

190 und größer + 90 Kilo und schwerer? Willkommen! Oder viel schlanker und dafür schnell? Auch willkommen. Sogar "klein und wendig" ist willkommen. Also im Prinzip: jeder! Wir finden den Platz im Team, wo Deine Fähigkeiten effektiv zur Geltung kommen. Komm doch zum Training und guck mal zu. Oder bring gleich dein Sportzeug mit und steig ein.