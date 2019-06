Forum am 13. Juni in Naumburg: Wie weiter nach dem Welterbe-Titel?

Mit diesem ihm startet außerdem die, die von denveranstaltet wird. "Alle zwei Monate kommen Experten aus anderen Welterbestätten aus Deutschland und Europa nach Naumburg, um darüber zu berichten, für welche Veränderungen der Welterbetitel in ihrer Stadt gesorgt hat", kündigt Charlotte Tennler an. "Weitere Themen sind: Wie wird der Welterbegedanke gelebt und wie bleibt er erhalten? Wie werden die Menschen vor Ort mit einbezogen und was ist mit dem Titel alles möglich", so die Pressesprecher der Vereinigten Domstifter weiter. Die Foren wollen damit Impulse und Anregungen geben, wie Naumburg den Titel für sich nutzen kann.Den Anfang in der Vortragsreihe macht am. Er ist Restaurator, Steinmetz- und Bildhauermeister mit eigener Werkstatt sowie Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Weltkulturerbe in Bamberg. Ulrich Bauer-Bornemann wird darüber berichten, was sich in Bamberg seit dem Welterbetitel im Leben seiner Stadt verändert hat. Anschließen soll sich eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Vereinigten Domstifter und der Stadt Naumburg.Das öffentliche Forum wirdin Naumburg, Salzstraße 8, stattfinden. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.sind möglich in der Tageblatt/MZ-Redaktion unter 03445/2 30 78 10 oder via E-Mail an naumburger.tageblatt@nt.de