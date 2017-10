Anzeige

Barrierefrei ohne OB

In der MZ vom 18. 10, war ein Beitrag über Barrierefrei Naumburg.

Wen ich dabei vermisse ist der OB von Naumburg. Hat er kein Interesse diese Bürger zu

unterstützen?

In Quedlinburg ist der Bürgermeister mit Behinderten durch die Stadt gegangen um mögliche Hindernisse für diese Bürger zu erkennen.

Dies zeigt wieder mal welches Interesse dieser OB an Naumburg und seine Bürger hat - nämlich keines!

Bei Einweihungen und Feiern sieht man diese Person öfters in der Zeitung, aber Problemen scheint er aus den Weg zu gehen.

Feiner OB



