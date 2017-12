Advent in den Weinbergen 2017

Seit nunmehr fünf Jahren ist der Naumburger Hobbymaler Werner Hilprecht (links im Bild)mit seinen Bildern, dabei. Immer am gleichen Platz, neben der Linde, im Zentrum von Roßbach.Inzwischen sind seine Ölbilder mit Motiven der Region, sehr bekannt und es kommen viele um seine Bilder zu sehen und zu kaufen. In diesem Jahr sind auch einige Bilder mit Blumenmotiven zu sehen.Bei den organisatorischen Vorbereitungen hilft, ebenfalls seit fünf Jahren, der Hobby Winzer Thomas Schied (rechts im Bild), selbstverständlich mit.Der Advent in den Weinbergen kann kommen und hoffentlich mit entsprechenden Wetter.