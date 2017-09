Anzeige

Wie kann die Stadtkasse gefüllt werden?

Die Stadtkasse zu füllen ist sehr einfach. Politessen sollten am Wochende mal am Dom ihre Runden drehen.

Naumburger fahren mit ihren Auto fast bis zum Caffee am Dom um ihren Kuchen zu holen.

Auswärtige Besucher ebenfalls und fahren noch zwischen sitzenden Besucher um das Domarreal herum. Ganz zu schweigen von den vielen radfahrenden Touristen entlang des Steinweges. Oft in ganzen Gruppen oder auch als Rennfahrer.

Der Fußgänger hat dabei Mühe rechtzeitig sich in Sicherheit zu bringen.

Und die Touristen welche am Dom und am Steinweg die Lokalitäten sitzend ihren Kaffee einnehmen können nur mit dem Kopf schütteln über so viel Störungen!

Weltkulturerbe? Es ist dringend notwendig hier etwas zu verändern damit Touristen unsere Stadt in guter Erinnerung behalten.

