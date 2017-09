Anzeige

Weltkulturerbe?

Unsere Vorfahren haben bewiesen wie eine Stadt aufblüht und leben kann.

Wenn ich durch Naumburg gehe, sehe ich nur wie eine ehemalige gut florierende

Stadt langsam untergeht!

Geschäfte in der Innenstadt geschlossen, Hauswände beschmiert. Ehemalige Gaststätten, Drei Schwäne, verfallen, oder abgerissen,wie das Jacobstor.

Die ehemalige Hirschpassage, in den 20iger Jahren Flaniermeile, verrottet und verfällt.

Schmutz, unkontrollierter Grünwuchs überall, von Hundekot ganz zu schweigen.

Was haben wir nur für "Volksvertreter", genannt als Gemeinderat, was haben wir für einen OB? Sind die nicht mehr an Naumburg interessiert?

Weltkulturerbe muß gepflegt werden und das betrifft nicht nur den Dom!

Vielleicht wird aber wieder mal ein "Arbeitskreis" mit einer neuen Planstelle geschaffen um das Problem zu "lösen"?

