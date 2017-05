Anzeige

Saftige Weiden "Am Holländer"

Das Wohngebiet "Am Holländer", hinter den Stadtvillen, wäre eine schöne Weide für Pferde oder Schafe.Natur pur. Das Gras wächst hoch, ca. 50 cm, ohne chemische Belastung und ist in ihrer Fläche sehr groß.

Ideal für Pferde oder Schafe.

Die Flächen gehören vermutlich der Stadt. Es wäre doch schön, um Kosten der Mäharbeiten zu sparen, diese Flächen an Besitzer von 4 Beinen zu vermieten?



Kinder der neuen Siedlung und auch des Kindergartens würden sich bestimmt freuen Tiere in freier Natur beobachten zu können.

