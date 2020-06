Anzeige

Küper geht

Endlich mal eine erfreuliche Nachricht im "Naumburger Tageblatt" vom 30.6.2020.

Er und sein Vorgänger, Herr Preiser, haben wenig Erinnerungswürdiges in Naumburg hinterlassen. Viele Naumburger hatten den Eindruck das Beide nur an Prestige und Gehalt interessiert sind. Wer wird nun der Nachfolger? Wieder einer aus den westlichen Bundesländer? Nach außen an Naumburg interessiert, aber innerlich nur an Karriere denkend?

Als Landesgeschäftsführer für die Städte und Gemeinden in Sachsen - Anhalt , ist Herr Küper genauso geeignet wie der Bock als Gärtner.

