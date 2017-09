Anzeige

Facheinzelhandel schrumpft?

Las ich in der Zeitung"Super Sonntag" die Mitteilung das der Facheinzelhandel in Naumburg schrumpft.

Dies ist sicherlich nicht nur dem Einzelhandel in den letzten Jahren aufgefallen. Aber woran mag dies liegen? Sicher an den oft geforderten hohen Mietkosten, den Abgaben an die IHK, welche nur kassiert, den jeweiligen Vorschriften und Forderungen welche ein Gewerbe zu bringen hat.

Es gibt einen Innenstadtverein, einen City Manager und noch einige andere Personen - aber was vollbringen diese?

Auf dem Marktplatz, verwaist, steht ein hölzerner Pavillon. Wäre es da nicht möglich gewesen in der schönen Jahreszeit unterschiedliche Musik zu organisieren?

Zum Töpfermarkt war eine Gruppe vor dem Appollo Geschäft mit Swing und Dixie

Dies hat allen sehr gefallen, warum nicht immer so? Dies würde nicht nur den Naumburgern gefallen, sondern auch den Touristen! In anderen Städten hat man dies längst erkannt.

Aber wie heißt es so schön, wer nicht will der hat, - aber Naumburg mit Sicherheit nicht.

