Glühwein und Geschichten: Weihnachtliches im Hof von Naumburger Tageblatt

, zu "Advent in den Höfen" in Naumburg auch imzwischen Salzstraße und Reußenplatz zu.Dasserviert Kaffee und Kuchen. Diebietet Gegrilltes und verkauft Produkte aus der Hoffleischerei. Dasin Laucha hält weihnachtliche Deko und Gestecke bereit. Mitkann gebastelt werden. Dasschenkt heißen Caipi und Glühwein aus. Vongibt es selbst gemachten Punsch. Tageblatt/MZ-Mitarbeiterin Constanze Matthes liest für Groß und Klein aus Geschichten und Märchen vor. Der Hof ist am Sonnabend,, am Sonntag,geöffnet.