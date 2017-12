Feuer im Hof - Steam im Keller

Naumburg (Saale) : Taverne Zum 11. Gebot |

Sammler und Tüftler präsentieren bei Dampfbier und Glühwein ihre Dampf- und Stirlingmaschinen, die auch im IT-Zeitalter noch immer faszinieren.

Im romantischen-überdachten Tavernehof lodert Feuer nicht nur am Beefer (800º C - Grill), sondern auch in Dampf- und Heißluftmaschinen und Dampfschwaden ziehen um heiße Kessel.

Der Gewölbekeller wird zum "Jules-Verne-Kabinett", dort sind nostalgische Apparaturen und Metallkunstwerke zu bestaunen, die dem Steampunk zu geordnet werden. Diese Kunstrichtung vereint moderne Geräte und Bauteile mit viktorianischem Stil.