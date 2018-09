06.10.2018 - Sonderzüge nach Roßleben

Naumburg (Saale) : Bahnhof Naumburg Ost |

IG Unstrutbahn e. V. läd zu Wanderung auf Bahnwanderweg ein



Am 06.10.2018 hat die IG Unstrutbahn e. V. wieder zwei ausgewählte Zugpaare über Wangen (Unstrut) hinaus nach Roßleben bestellt. Die Züge verkehren ab Naumburg Ost um 8.34 Uhr und um 16.34 Uhr, ab Freyburg um 8.51 Uhr und um 16.51 Uhr, ab Laucha (Unstrut) um 9.01 Uhr und um 17.01 Uhr, ab Karsdorf um 9.12 Uhr und um 17.12 Uhr und ab Nebra um 9.29 Uhr und um 17.29 Uhr nach Roßleben. Von Roßleben verkehren die Züge um 10.12 Uhr und um 18.12 Uhr in Richtung Naumburg.



Ihre Fahrt mit den Sonderzügen nach Roßleben lohnt sich, den die IG Unstrutbahn e. V. hat für Sie eine Wanderung auf dem Bahnwanderweg organisiert. Die Wanderung startet um 10.00 Uhr am Bahnhof Roßleben, führt über die Salzwiesen an der Kalihalde entlang zur Burgruine Wendelstein und von hier aus am Klosterweinberg entlang zur Arche Nebra. In 10 Minuten ist von hier aus dann das Ziel der Wanderung mit den Haltepunkt Wangen (Unstrut) erreicht.



Ihre Mitfahrt in den Zügen müssen Sie nicht anmelden. Ihre Anmeldung zur Teilnahme an der Wanderung auf dem Bahnwanderweg ist aus organisatorischen Gründen gewünscht. Bitte rufen Sie uns dazu über Telefon 0163-1753189 bis zum 04.10.2018 an.

Sie können aber auch unsere Sonderzüge nutzen, um von Roßleben Ihre Radtour oder Ihre individuelle Wanderung zu beginnen oder zu beenden. Der Transport von Fahrrädern und größeren Gepäckstücken ist in den Sonderzügen unkompliziert und kostenfrei.

Ihre Fahrkarten erhalten Sie in den Zügen. Zwischen Naumburg Ost und Wangen (Unstrut) gelten die Tarife der Deutschen Bahn AG und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. Zwischen Wangen und Roßleben wird ein Sondertarif erhoben.

Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e.V. - Damit die Bahn fährt

06571 Donndorf (Unstrut)

Wiehesche Straße 1



Internetauftritt www.unstrutbahn.de

Telefon 0163-1753189

Email kontakt@unstrutbahn.de