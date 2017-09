Anzeige

Alte Eiche gefällt

Ein Besuch des Naumburger Domes stand auf dem Plan zum Tag des Denkmales.

Zwischen Dom und den den Parkplatz am Dom, ist ein weiterer Parkplatz, beim 11. Gebot.

Dort wurde eine alte Eiche, Durchmesser ca. 60 cm, gefällt. Die Scheiben der Eiche, fachgerechte Stärke für den Kamin, sind im Kern bis zur Wurzel ohne Befall oder krank.

Wieder in der Stadt, ein alter Baum, mit Brut,- und Nistmöglichkeiten, verschwunden!

Wer genehmigt solche Aktionen, wer braucht wieder mal Holz für den Kamin?

Seit langen hat man den Eindruck das vieles in Naumburg nicht mehr zum Wohle der Stadt

erfolgt, Beispiele gibt es leider all zu viele.

Ich verlange vom Ordnungsamt eine Untersuchung.

Gefällt mir