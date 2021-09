Katze im Glück – die Wärmematte

Katzenbett mit Wärmefunktion

Katze im Glück liegt an Ort und Stelle

Brennt die Wärmematte durch?

Der im Bild zu sehende Bauchgurt mit Wärmefunktion stellt sich eigentlich nach 30 Minuten wieder aus und ist deswegen nicht perfekt. Ein Zeitrelais mit langem und sehr kurzen Intervall liefert fast durchgehend Strom. Auf der dritten Stufe wird die Wärmematte aber nicht mehr alt. Die zweite oder die schwächste erste Stufe sind passender. Sobald die Katze auf ihrer Wärmematte liegt, strahlt die Wärme nicht mehr ab und es baut sich eine passende Temperatur auf. Die Katze im Glück soll immerhin nicht schwarz verkohlen.Besser ist es, eine Wärmematte oder Katzenbett zu wählen, welches keinen Zeitintervall hat. Drei Stufen zum Einstellen oder eine stufenlose Einstellung wären perfekt. Doch die meisten Katzenbetten mit Wärmefunktion haben einen höher liegenden Rand. Dieser ist stellenweise ein großer Vorteil. In dieser Situation soll die Katze im Glück jedoch auf der Bettseite liegen. Hier ist eine flache Matte besser. Es gibt Fußmatten für Bürotische oder Wärmematten für Schuhe, damit diese schneller trocknen. Diese sind aber nicht flauschig weich. Deswegen wählen beide Katzen den weichen Bauchgurt auf Stufe 1 oder 2.Es gibt zumindest eine gewisse Auswahl im Tierwarenbedarf, nicht nur für Katzen, auch für Hunde. Wenn diese auf dem kalten Boden nur eine dünne Decke haben, ist das im Winter vielleicht zu wenig. Gerade alte Hunde werden genau wie die beiden Seniorkatzen durch eine Wärmematte profitieren.Wäre es nicht interessant, wenn die eigene Katze genau dort liegt, wo sie liegen soll? Genau das geht mit der Wärmematte für Haustiere. Solange sich der Ort eignet, kann dort auch die Wärmematte liegen. Es darf nicht nass, schmutzig oder zugig sein. Es muss eine ruhige Stelle sein. Aber selbst scheue Katzen werden sich mitten in den Raum legen, wenn sie auf ihrer Wärmematte glücklich sein können.Bereits die dritte Wärmematte liegt für die Katzen im Bett. Im Innern sind Wärmekabel und diese brechen vielleicht mal durch oder etwas anderes geht kaputt. Der Rauchmelder blieb bislang immer ruhig, es lassen sich keinerlei Schmorstellen oder Geruch feststellen. Ein Hersteller erklärte außerdem, wenn die Katze mal zu faul wäre, um zum Katzenklo zu gehen, würde sie keinen Stromschlag kriegen.Käme es zu einem Kurzschluss, fliegt die Sicherung wohl raus, bevor etwas Feuer fängt. Aber normalerweise gehen die Drähte irgendwann kaputt und dann wird die nächste Wärmematte für Katzen gekauft. Ein Feuermelder kann dennoch Leben retten und ist in den meisten Bundesländern in Deutschland sogar verpflichtend.