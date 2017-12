Tausend Dank für Ehrenamt und Sport

Bei den Mädchen wurden die Bruderhofer-Schwestern, Solveig und Julia, besonders hervorgehoben. Die beiden verschafften der Kampfgemeinschaft der Mädchen aus Münsing, Lenggries und Holzkirchen durch ihre Kämpfe besondere Durchsetzungskraft, mit der das Damenteam Platz drei in Oberbayern errang.Wayne Sykes wurde mit dem Wiesnpokal bedacht. Die Trophäe hatten die Blue Hornets im September als Zweitplatzierte des gleichnamigen Turniers nach Münsing geholt. Sykes gab 2016 mit Mitte 50 sein Debut für die Mannschaft und kämpfte im laufenden Jahr in der Bezirksliga mit. „Mit diesem Ehrgeiz ist Wayne ein Vorbild für all unsere Sportler“, so Teammanager Andi Bauhofer.Gegen Ende der Feier bedankten sich die Vorstände noch beim Trainerteam. 14 Trainer und Juniortrainer waren 2017 aktiv an den Erfolgen des Münsinger Judovereins beteiligt. Um den Trainingsfleiß der jüngeren Sportler greifbar zu machen, wurden durch die Vereinsmeisterschaft nach einem Punktesystem die Fleißigsten unter 15 Jahren geehrt. Überraschend aber verdient gewann der 11-jährige Max Starnberg vor Bernhard Schaubmar und Lennart Sienel.Frisch gestärkt von den Feierlichkeiten konnte am folgenden Tag das gesamte Team noch das traditionelle Nikolausturnier des JVAM ausrichten. Weit über 90 Judokas der Altersklassen U10/ U12 aus über 12 Vereinen kämpften couragiert um die Plätze. Natürlich ließ es sich der Nikolaus nicht nehmen die Siegerehrung entsprechend würdevoll vorzunehmen. Die Mannschaftswertung konnte das starke Team aus Lenggries vor Gröbenzell und dem JVAM souverän gewinnen..Für 2018 rechnet der JVAM wieder mit Zuwachs. Beginner und Wiedereinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen und finden sofort Anschluss bei gleichgesinnten Judoka jeden Alters.