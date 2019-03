Na also, geht doch

JVAM „Blue Hornet“ gewinnen dritte Bezirksligabegegnung

Am vergangenen Samstag trafen sich die Herren-Mannschaften des Judovereins Ammerland-Münsing und der DjK Eichstätt in der Turnhalle in Münsing zur dritten Begegnung der diesjährigen Bezirksliga.Ziel dieses wegweisenden Kampftages war es eindeutig, die derzeitige Platzierung in der Tabelle etwas in Richtung „oben“ zu korrigieren. Nach zwei Niederlagen wurde ein Sieg als Pflicht von den Trainern vorgegeben. Besonders schwer wiegt in dieser Saison der Umstand, dass die unterste Gewichtsklasse bis 66 kg nicht besetzt werden kann. Coach Anders Chucholowski konnte allerdings in den restlichen Gewichtskategorien aus dem Vollen schöpfen und taktisch die Kämpfer, je nach zu erwartetem Gegner und seinen Qualitäten einsetzen.So durften Martin Seika und Leo Wank die Begegnung eröffnen und beide entschieden die Kämpfe in der Klasse über 90Kg für sich. Im Anschluss setzte sich Matthias Pötzl ebenfalls souverän mit seiner Technik durch und Peter Will, eigentlich ein Punktegarant für die Hornets, unterlief leider in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit ein kleiner Fehler, den der gegnerische Judoka konsequent für sich nutzte. Wolfgang Brand und Andi Will brachten dagegen wieder beide Punkte sicher nach Hause.In der zweiten Halbzeit lief es dann im Grunde ähnlich gut. Zwar konnten diesmal die Kämpfer über 90 Kg trotz lautstarker Anfeuerungsrufe der tobenden Fans ihre Gegner nicht in Schach halten. Den übrigen Judoka vom Starnberger See war neben Können und Talent auch das Quäntchen Glück hold, was es hier und da natürlich auch schon einmal braucht. Schlussendlich stand 10:08 auf der Anzeigetafel, Trainersprecher Andreas Bauhofer sah seinen Weg der konsequenten Vorbereitung der Mannschaft bestätigt.Jetzt gilt es am 04.Mai die nun erlangte Position im Tabellenmittelfeld gegen „Akashiro Germering“ mindestens zu bestätigen, um dann am 18. Mai, gegen die „KG Kösching-Ingolstadt“ wieder in Münsing den Einzug in die Ligafinalkämpfe perfekt zu machen. Die „Blue Hornets“ freuen sich bereits heute auf viele Zuschauer die mitfiebern und ihre Truppe zum nächsten Sieg anpeitschen wollen.