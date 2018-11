Geballte Judotage

Münsinger Judoka kämpfen an allen Fronten

Was waren das für aufregende Tage für die Münsinger Judoka. Zuerst erkämpfte sich am vergangenen Wochenende der amtierende Bronzemedaillengewinner der Bayerischen Meisterschaften, Manuel Muff, in Pforzheim einen hervorragenden fünften Platz bei den diesjährigen süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U15. Betreut wurde der junge Kämpfer vom routinierten Erfolgstrainer Oliver Jungwirth. Parallel fand in München Großhadern der 3.intenationale Oh Do Kwan Cup statt. Aufgrund Ihrer bisherigen Saisonleistung wurden auch die beiden Münsinger Judoka, Solveig Bruderhofer und Luis Schmidt, von den bayerischen Landestrainern Radu Ivan und Claudia Straub für dieses hochrangige U17 Turnier nominiert. In einem sehr starken Teilnehmerfeld, bestehend aus den Nationalmannschaften Serbiens, der Schweiz und Italien, sowie Delegationen aus Tschechien, Kroatien , Bosnien, einer französischen Auswahl, der Landesverbands Salzburg, sowie diverse Kader aus Nordrhein-Westfalen, hingen die Trauben für die jeweils beiden bayerischen Auswahlmannschaften sehr hoch. Insgesamt 12 Herren und 10 Damenteams kämpften in dem perfekt organisierten Teamwettbewerb um eine Prämie von € 2500.Leider verpassten die bayerischen Vertreter das Finale sehr knapp. Bei den Jungs konnte das Team aus Serbien knapp vor der Mannschaft aus Italien das Finale gewinnen. Bayern 1 sowie das Team aus Kroatien errangen jeweils den 3. Platz. Bei den Mädchen waren ebenfalls das serbische und italienische Team im Finale, hier konnten allerdings die Italienerinnen gewinnen. Die dritten Plätze gingen an die Teams NWJV 1 sowie Bayern 1. Auch wenn die beiden Kämpfer vom Starnberger See, Bruderhofer und Schmidt, wertvolle Siege und Punkte beisteuern konnten, so stand trotz der Niederlagen der Teamspirit und der Spaß auf diesem hohen Niveau in Vordergrund. Bereits eine Woche zuvor konnte die 16- jährige Solveig Bruderhofer, welche ebenfalls regelmäßig am Bundesstützpunkt in Großhadern trainiert, mit Ihren Trainingspartnerinnen, bei den stark besetzten Koroska Open in Slowenien punkten. Hier war es an der bayerischen Auswahl sich über die Goldmedaille, dem Turniersieg, sowie die stattliche Siegprämie zu freuen. Aber auch der Bezirkskader Oberbayerns war am vergangenen Wochenende aktiv. Aufgrund des Termins zum Ende der Ferien luden die Bezirkstrainer Uwe Henze und Claudia Probst großzügig die Jungen und Mädchen der Altersklassen U15, U18 und U21 ein, um eine ausreichende Teilnehmerzahl sicherzustellen. Dabei zeigten die jungen Athleten erstaunlich viel Ehrgeiz, mit gut 60 Teilnehmern war die Puchheimer Sporthalle ausgelastet. Mit anspruchsvollen Ausdauer-Kraft Zirkeln, sowie einigen spannenden Technikeinheiten wurden die Nachwuchsjudoka für die anstehenden Sichtungsturnier in Herne, sowie Mannheim fitgemacht. Der JVAM war hier durch Bernhard Schaubmar und Julia Bruderhofer sehr gut vertreten. Als Münsinger Coach unterstützte Andreas Bruderhofer mit seiner gesamten Erfahrung die Bezirkstrainer.„Das waren starke und intensive Tage für unsere Judoka“ resümierte ein sichtlich erfreuter Andreas Schaubmar. „ Schön, wenn eine Randsportart wie Judo doch so viele Events und Turniere durch die Vielzahl der ehrenamtlichen Helfer auf die Beine stellen kann „ fügt Pressesprecher Rainer Schmidt ergänzend noch an.