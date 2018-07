Drei von Fünf

Bezirkskader Oberbayern sichert sich Silber und Bronze

Am vergangenen Wochenende trafen sich in Bayersdorf die Bezirksauswahlen Bayerns, um sich beim Rene de Smet / Bayernpokal zu messen.Aufgrund der bisherigen überzeugenden Saisonleistung wurden fünf Münsinger Judoka von der Bezirksjugendleitung Uwe Henze und Claudia Probst für dieses hochrangige Turnier nominiert. Franziska Schaubmar und Solveig Bruderhofer, welche auch für den FC Schweitenkirchen in der Bayernliga kämpfen, verstärkten die Damenmannschaft Oberbayerns . Mit viel Routine und technischem Verständnis steuerten beide gewohnt souverän ihre Punkte in den Vorrundenbegegnungen gegen Mittelfranken, Oberfranken und Oberpfalz bei , um sich trotz der Niederlage gegen Mittelfranken als Poolzweiter für das spannende Halbfinale gegen München zu qualifizieren. Denkbar knapp unterlag hier die oberbayerische Auswahlmannschaft mit 8:11, durfte sich aber zu Recht über die Bronzemedaille freuen. In einem Herzschlagfinale setzte sich dann Mittelfranken gegen München durch.Der männliche Kader wurde von den Top Athleten Manuel Muff U15, sowie in der Altersklasse U18 von Bernhard Schaubmar und Luis Schmidt verstärkt. Leider verfolgte das Verletzungspech die beiden U18 Kämpfer Schaubmar und Schmidt, sodass Muff die Münsinger Fahnen alleine hoch halten musste. Mit viel Kampfgeist und Siegeswillen erfüllte der junge Nachwuchsjudoka vom Starnberger See seine Aufgabe mit Bravour. Kampf für Kampf steigerte sich der Oberbayernkader und schaffte es die vielen verletzungsbedingten Ausfälle durch entsprechenden Teamgeist auszugleichen. Als Gruppenerster hatte man die Begegnungen gegen Oberpfalz, München und Oberfranken souverän für sich entschieden, um so im Halbfinale gegen die dominanten Kämpfer aus Niederbayern antreten zu können. Mit viel taktischer Raffinesse wurden die 20 Gewichtsklassen von den Bezirkstrainern Henze und Cariss besetzt und die temporeiche Auseinandersetzung mit 12:8 entschieden. Wie auch in den letzten Jahren erwartete der amtierende Titelträger aus Mittelfranken die oberbayerische Auswahlmannschaft. Leider konnten in diesem packenden Finale die zahlreichen verletzungsbedingten Umbesetzungen nicht mehr ausgeglichen werden und Mittelfranken verteidigte verdient seinen Titel. Bei der abschließenden Siegerehrung zollte Uwe Henze seiner starken Truppe nochmals Respekt und auch der Bezirksvorsitzende Denis Weisser war sichtlich stolz auf das erreichte Ergebnis. Die drei Münsinger Judoka Muff, Schaubmar und Bruderhofer wurden sofort von ihren verletzten Teamkameraden Schmidt und Bernhard Schaubmar beglückwünscht. Auch der Vorstand des JVAM war über die Leistung seiner Aushängeschilder, sowie die Anzahl der Nominierungen hocherfreut.