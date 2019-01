Anspruchsvolle Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf die anstehenden Meisterschaften

Auch der Nationalkader gastiert in München - Großhadern zum Gewichtsklassenrandori

Über 150 Judoka aus ganz Deutschland wurden von den Bundes,- und Landestrainern nominiert, um an den schweißtreibenden Trainingseinheiten am Olympiastützpunkt Großhadern teilzunehmen. Drei Tage lang wurde in jeweils zwei Einheiten pro Tag an Technik und Taktik gefeilt. Schwerpunkt waren dennoch die anspruchsvollen Randoris ( Übungskämpfe ). Um den größtmöglichen Nutzen aus diesem Trainingscamp zu ziehen waren nur die Judoka der Gewichtsklassen bis 60, -66 und 73 kg in München vertreten. Parallel fand in Köln die Veranstaltung für die schwereren Gewichtsklassen statt. Da in einigen Tagen bereits die nationalen Meisterschaften der Erwachsenen, sowie der Altersklassen U18 und U21 beginnen, wurde der Termin als verpflichtend für alle Kaderathleten ausgerufen. Auch der Judoverein Ammerland-Münsing war durch den Ickinger Gymnasiasten Luis Schmidt vertreten. Bundes und Landestrainer zogen im Anschluss ein positives Resümee und zollten den anwesenden Judoka ihren Respekt für die konzentrierte und engagierte Teilnahme.