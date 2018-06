Am Ende stimmte die Bilanz

Manuel Muff sichert sich Silber in Ingolstadt

Es gab Parallelen zum Fußball-Spiel Deutschland-Schweden, als die Judo-Jugend des JV Ammerland-Münsing ihr Ranglistenturnier in Ingolstadt bestritt. Das Engagement stimmte, aber der Erfolg stellte sich erst gegen Ende ein.Justus Klenke und Max Starnberg stemmten sich als Erste tapfer gegen die anderen oberbayerischen Vereinen in der Altersklasse U15. “Siegen gegen die zum Teil zwei Jahre Älteren war hier nicht das Ziel”, kommentierten die Trainer Andreas Schaubmar und Andreas Bruderhofer. “Wichtig ist, die Youngsters haben sich getraut und alles gegeben”. Sie beendeten das Turnier auf dem fünften Platz.Die ein Jahr ältere Julia Bruderhofer unterlag bei den Damen zweimal trotz starker Gegenwehr. Die Punkte aus ihrer dritten Begegnung genügten Julia jedoch, um sich auf den dritten Platz vorzuschieben.Spannend machte es Manuel Muff. Der ersten Kämpfe gingen unentschieden in kräftezehrende Verlängerungen. In der teilnehmerstärksten Gewichtsklasse traf er als Zweiter im Pool B auf den Erstplatzierten des Pool A im Halbfinale - und gewann mit einem Waza-ari. Im Finale war dann die Kraft weg - aber er konnte sich über seinen hart erkämpften zweiten Platz freuen.Der wettkampferfahrene Bernhard Schaubmar trat heuer erstmals in der Altersklasse U18 an. Routiniert absolvierte er die Vorrunde und beendete drei Kämpfe vorzeitig mit schönen Wurftechniken. Erst im Halbfinale fand er seinen Meister und unterlag mit zwei Waza-ari. Das bedeutete die Bronze-Medaille für den erst 14-jährigen Judoka vom JV Ammerland-Münsing.