Confed Cup: KrÃ¶nt DFB-Elf im Finale gegen Chile seine Leistung?

Nach dem ungefährdeten 4:1-Sieg im Halbfinale gegen Mexiko trifft Deutschland am Sonntag erneut auf Chile. Die DFB-Elf kann sich nach der starken Leistung berechtigte Hoffnungen auf den Titel beim FIFA Confederation Cup 2017 machen. Vor allem ein Akteur könnte einen entscheidenden Beitrag leisten.

Confed Cup: Leon Goretzka schafft internationalen Durchbruch

Wer schaltet Vidal und Sánchez aus?

Im Confed Cup Finale trifft Deutschland wie schon in der Gruppenphase auf Chile. Während Arturo Vidal, Alexis Sánchez & Co. im Halbfinale gegen Portugal etwas Mühe hatten und Europameister Cristiano Ronaldo erst im Elfmeterschießen bezwingen konnten, war die Partie der DFB-Elf früh entschieden. Nach anfänglicher Druckphase der Mexikaner konnte die Mannschaft von Joachim Löw dank zweier früher Treffer in der 6. und 8. Spielminute durchfrüh die Weichen auf Sieg stellen.Bislang galt Schalke-Profi Leon Goretzka bei vielen Experten als "Unvollendeter" oder "Ewiges Talent". Doch was der 25-Jährige bislang während des Confederation Cup auf den Rasen zaubert, zeigt, dass er nun endlich seinen Durchbruch auf der ganz großen Bühne geschafft hat und wird seine Kritiker nun endlich zum Schweigen bringen. Im Halbfinale gegen Mexiko sorgte Goretzka mit seinen frühen Treffern für eine kleine Vorentscheidung und krönte damit seine bärenstarke Leistung. Sollte er am Sonntag im Finale gegen Chile erneut an diese Leistung anknüpfen, kann er spielentscheidend werden.Eine weitere wichtige Frage, die sich Jogi Löw stellen muss, ist, wer Bayern-Krieger Arturo Vidal und Arsenal-Star Alexis Sánchez aus dem Spiel nimmt. Beide Akteure waren beim Halbfinal-Erfolg im Elfmeterschießen über Europameister Portugal schon die auffälligsten Spieler bei den Südamerikanern. Hier könnte Marc-André ter Stegen eine entscheidende Rolle spielen. Der Torhüter des FC Barcelona scheint nun auch endlich in der DFB-Elf angekommen zu sein und hatte gegen die Mexikaner mit einigen starken Paraden ebenfalls großen Anteil am Einzug ins Confed Cup Finale. Wenn er seiner Mannschaft am Sonntag erneut ein so sicherer Rückhalt sein wird, dürfte der Titel in greifbare Nähe rücken.Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Ginter, Hector - Goretzka, Rudy, Can - Draxler, Stindl - WernerChile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Hernandez, Díaz, Aranguiz - Vidal, Vargas, Sánchez