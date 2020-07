Sommer, gesehen von Superstar Robbie Williams

Ihr lieben My Heimat´ler alle,schon seit vielen vielen Jahren ist er als Sänger uns bekannt, zuerst in der britischen Boyband Take That als Frontmann, später dann alleine als Künstler und Sänger, der wundervolle, der wandelbare, der einzigartige Mr. Robbie Williams,in seinem Lied -- Eternity -- Ewigkeit, da singt er uns Zeilen, vornehmlich vom Sommer, von einer erfüllten Liebe, die doch im Schwinden begriffen sein wird, wenn erst der Sommer sich zum Herbst neigen wird, es ist schon die tiefe Wehmut in den ruhigen balladenhaften Sangeszeilen zu erahnen, der Zeit, in der man zurückblicken wird, in Wehmut und am Ende wohl auch in Dankabrkeit, hört selbst genau hin, wenn Ihr mögt......Robbie Williams singt Eternity - https://www.youtube.com/watch?v=E16qbwzlxBM Ich mag die modernen Lieder so sehr gerne, denn, wie vielleicht ganz ganz früher die Minnelieder auch, sie erzählen uns kleine abgeschlossnen Geschichten, zeigen uns das Seeleninnerste des Künstlers auf und lassen uns Anteil haben, an seinen Erfahrungen, die er im eben machte und wir denken so manches Mal, ja, auch mir geschah es schon genau so, wie im Lied besungen und wir lieben die Melodei und den Sänger umso mehr !eine Sommerliebe lang, ein Leben lang, eine Liebe lang !lieben Gruß von Maarit