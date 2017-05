München : Marienplatz | .

Hände

Mutter Demenz Erkrankung 84. - 90. Lebensjahr

Die Haut ist der Ausweis deines Körpers. Linien zeigen sich in der Haut die die Hand schützend umgibt. Pigmentflecken die sich im Alter eingeschlichen haben.Eventuell weisse, wie Flaum, die Härchen. Nur wer genau hinsieht, kann den Flaum erkennen.Mutter hatte lange gearbeitet und nun umgibt sie die Demenz-Krankheit, die Stille die niemand durchdringen kann.Ihre Gedanken sind nur noch die Vergangenheit, denn die Gegenwart nimmt sie zwar kurz auf,aber sie hat diese neuen Gedanken sofort, einfach so, schon nach wenigen Sekunden alles vergessen.Sie sitzt nun im vierten Jahr ihrer Krankheit im Esszimmer am Fenster, gleich neben der Heizung, die sie warm hält.Zauberblume (c) Rückblick Ausschnitt 2016