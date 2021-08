Ich verneige mich tief, tief, vor dem Vollblutmusiker Mr. Charlie Watts,der gestern friedlich, im Kreise seiner Lieben in einem Londoner Krankenhaus verstarb.EIne Ehfrau, eine Tochter, keine, oder nur wenige "Skandale", so kann ShowBiz auch gehen, THX Charlie Watts !Musiker bleiben durch Ihr Wirken und Schaffen immer bei uns, auch in unseren Herzen, eh !The Rolling Stones - Gimme Shelter Live